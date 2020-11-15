«مش هبطل أرقص باليه».. من هو أحمد يحي المشارك بعرض عالمي في إيطاليا؟

• لقاء أحمد يحي مع الراحل يوسف شاهين

• أحمد يحيى: «مش هبطل رقص باليه»

يشارك أحمد يحيى هو وزوجته البالرينا "أنيا" في حفلة Domenico Modugno بإيطاليا يوم 17 يناير ومن المقرر أن تبث الحفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أحمد يحيى ممثل يحمل الجنسية المصرية فهو من مواليد محافظة القاهرة في مصر، ولد في الواحد من شهر يناير عام 1980، فهو يبلغ من العمر 40 عامًا.يعتبر أحمد من أشهر راقصي الباليه في مصر ويقوم عدد كبير من النجوم بحضور الحفلات الخاصة به في دار الأوبرا المصرية، إلا أنه كان يحمل موهبة التمثيل ولكن لم يكن يعرف ذلك، وعندما كان يؤدي إحدى رقصات الباليه في أحد العروض والذي يسمى زوربا وكان أحمد يحيى هو بطل العرض.وعندما انتهى من أداء العرض كان المخرج والممثل المعروف والقدير يوسف شاهين يحضر العرض وأعجب كثيرًا بأداء أحمد يحيى ولذلك طلب مقابلته.وفي اللقاء الخامس بين الفنان أحمد يحيى والراحل يوسف شاهين كان يحيى قد قام بتوقيع عقد الفيلم الجديد ليوسف شاهين، كما أنه حصل على دور البطولة وكان ذلك العمل يسمى "إسكندرية نيويورك" وهذا العمل عام 2004، منذ أن قام بتمثيل دور يوسف شاهين في شبابه وقام بأداء الدور بشكل رائع وأثبت أنه يمتلك موهبة التمثيل.أكد الفنان أحمد يحيى راقص الباليه الشهير، فى أحد اللقاءات التليفزيونية، أن علاقته براقصة الباليه وزوجته آنيا، متواصلة طوال الوقت على المسرح، مطالبا بإجراء دراسة على راقصي الباليه نظرا لإقدام العديد من الـ"الكابلز"، على الزواج من بعضهما البعض.وحول مدى تقبله أن ترقص زوجته آنيا مع شخص آخر، على المسرح، قال فى مقابلة مع برنامج "ست الحسن"، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، قائلا "ده شغلها، لكن مش هتشتغل روميو وجوليت مع حد تانى، لأنى حسيت إن الرقصة دى بتاعتنا، وكما أنا لو بطلت رقص هبطل وأنا برقص مع آنيا".