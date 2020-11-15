وزيرة التضامن: إغلاق 4 حضانات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تقليل نسبة استيعاب الأطفال بالحضانات لتجنب الإصابة بكورونا، موضحة أنها ضد الغلق التام للحضانات ولكن لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.وأكدت وزيرة التضامن فى تصريحات لها اليوم، أنه تم إغلاق 4 حضانات فقط لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن مؤسسة الهلال الأحمر تعمل على تدريب الحضانات على طرق التطهير والتعقيم وطرق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.وأكدت أن نسبة الإصابة بكورونا بين الأطفال والعاملين بالحضانات بسيطة جدًا، ولم ينتج عنها أي حالات خطيرة أو وفيات، مشيرة إلى أن إغلاق الحضانات في حال زيادة إصابات كورونا أمر وارد، ولكن حتى الآن الأمور تسير بصورة طبيعية ورشيدة.