فحص العاملين بمديرية أمن الفيوم ضمن علاج الأمراض المزمنة

توجه فريق طبي، الأحد، لفحص العاملين بمديرية أمن الفيوم، وذلك في إطار فحص مديريات الخدمات، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وعمل التحاليل اللازمة لمرضى الضغط والسكر باعتبارهما من الأمراض المزمنة.وأجرى الفريق الطبي فحوصات وتحاليل لازمة لجميع الأفراد (ضباط وصف وجنود والعاملين المدنيين) المتواجدين بالمديرية.يتم تنفيذ المبادرة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات ب بالفيوم منذ 18 سبتمبر الماضي وحتى 13 ديسمبر القادم، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف جميع المواطنين فوق 40 عاما، وتقدم خدمات الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن، والسمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري وعمل التوعية الصحية للمواطنين.وتقدم الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءً.