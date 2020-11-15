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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

93 شركة أجنبية محظور التعامل معها من الشركات المصرية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:13 م
غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة ق
رامى حسين
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أنشأت غرفة شركات السياحة قائمة بالشركات الأجنبية المحظور التعامل معها، وذلك لتوقفها عن سداد مستحقات الشركات المصرية وبالرغم من المطالبات العديدة لهذه الشركات من جانب الغرفة إلا أن الشركات امتنعت عن السداد.

ووصلت عدد من الشركات الأجنبية المحظور التعامل معها إلى 93 شركة أجنبية من دول إندونيسيا، وبولندا والبرتغال، وسنغافورة وصربيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وتركيا وكازاخستان، وموسكو، الصين وإنجلترا وألمانيا.

وطالبت الغرفة من الجمعية العمومية للشركات عدم التعامل مع هذه الشركات المحظورة، موضحة أن الغرفة على ثقة فى التزام أعضائها حرصا على أموال الشركات المصرية وعدم تعرض المزيد من الشركات لمثل هذه المشاكل.
93 شركة أجنبية محظور التعامل معها من الشركات المصرية
93 شركة أجنبية محظور التعامل معها من الشركات المصرية

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