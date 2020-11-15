93 شركة أجنبية محظور التعامل معها من الشركات المصرية

أنشأت غرفة شركات السياحة قائمة بالشركات الأجنبية المحظور التعامل معها، وذلك لتوقفها عن سداد مستحقات الشركات المصرية وبالرغم من المطالبات العديدة لهذه الشركات من جانب الغرفة إلا أن الشركات امتنعت عن السداد.ووصلت عدد من الشركات الأجنبية المحظور التعامل معها إلى 93 شركة أجنبية من دول إندونيسيا، وبولندا والبرتغال، وسنغافورة وصربيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وتركيا وكازاخستان، وموسكو، الصين وإنجلترا وألمانيا.وطالبت الغرفة من الجمعية العمومية للشركات عدم التعامل مع هذه الشركات المحظورة، موضحة أن الغرفة على ثقة فى التزام أعضائها حرصا على أموال الشركات المصرية وعدم تعرض المزيد من الشركات لمثل هذه المشاكل.