تفاصيل حالة الطقس فى مصر الإثنين 16-11-2020

ويشهد نهار اليوم الإثنين طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء.



وتكون الرياح معتدلة تصاحبها شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلة على شمال وجنوب الصعيد، ونشيطة على السواحل الغربية، والبحر الأحمر وخليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وتشهد بعض مناطق الوجه البحري أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريبًا، وأمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات



العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 23 16

الإسكندرية 23 18

تصل الحرارة في وادي النطرون 23 18

طنطا 23 16

تصل الحرارة في شبين الكوم 23 17

دمنهور 23 17

تصل الحرارة في بلطيم 23 18

مطروح 21 18

تصل الحرارة في السلوم 20 15

سيوة 22 13

تصل الحرارة في بورسعيد 23 18

دمياط 23 18

تصل الحرارة في الزقازيق 23 16

المنصورة 22 16

تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 15

السويس 23 16

تصل الحرارة في العريش 24 16

رفح 23 15

تصل الحرارة في رأس سدر 23 18

نخل 23 14

تصل الحرارة في نويبع 25 21

طابا 24 20

تصل الحرارة في كاترين 18 10

الطور 24 18

تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 21

الغردقة 26 20

تصل الحرارة في مرسى علم 26 19

الفيوم 23 15

تصل الحرارة في بني سويف 23 15

المنيا 24 15

تصل الحرارة في أسيوط 25 13

سوهاج 25 15

تصل الحرارة في قنا 26 15

الأقصر 26 16

تصل الحرارة في أسوان 27 16

إدفو 27 15

تصل الحرارة في أبوسمبل 26 17

الوادي الجديد 25 14

تصل الحرارة في شلاتين 28 21

أبو رماد 28 22

تصل الحرارة في حلايب 27 24

رأس حدربة 27 24

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