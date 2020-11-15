رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد شارع الجلاء ويوجه بسرعة عمل مطبات صناعية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:24 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأحد، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا والعقيد إبراهيم كامل مدير عمليات المرور شارع الجلاء بحي ثان طنطا.

وتفقد المحافظ عبور الطلاب والمواطنين للشارع، موجهًا مديرية الطرق بسرعة إنشاء مطبات صناعية طبقًا للمواصفات الفنية أمام المدارس، ووضع علامات إرشادية، وذلك حفاظًا على أرواح الطلاب والمارة.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بزيادة الخدمات المرورية أمام المدارس وعمل صدادات لتهدئة السيارات ليتمكن المشاة من عبور الطريق في أمان، وذلك لحين الانتهاء من عمل المطبات، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعامل بحسم ضد أي متجاوز للسُرعة داخل المدينة.

موضوعات متعلقة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

أبرزهم إحسان عبد القدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»