محافظ الغربية يتفقد شارع الجلاء ويوجه بسرعة عمل مطبات صناعية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأحد، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا والعقيد إبراهيم كامل مدير عمليات المرور شارع الجلاء بحي ثان طنطا.وتفقد المحافظ عبور الطلاب والمواطنين للشارع، موجهًا مديرية الطرق بسرعة إنشاء مطبات صناعية طبقًا للمواصفات الفنية أمام المدارس، ووضع علامات إرشادية، وذلك حفاظًا على أرواح الطلاب والمارة.كما وجه المحافظ إدارة المرور بزيادة الخدمات المرورية أمام المدارس وعمل صدادات لتهدئة السيارات ليتمكن المشاة من عبور الطريق في أمان، وذلك لحين الانتهاء من عمل المطبات، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعامل بحسم ضد أي متجاوز للسُرعة داخل المدينة.