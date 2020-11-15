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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محلية كوم أمبو تتابع رفع كفاءة منطقة جبل الزلط (صور)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:11 م
رفع كفاءة منطقة
رفع كفاءة منطقة جبل الزلط
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، الأحد، متابعة لأعمال رفع كفاءة منطقة جبل الزلط من نظافة عامة وإنارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية للاهتمام بالمرافق والخدمات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة لتذليل المعوقات وتحت إشراف يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

من جهة أخرى، نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين بقرية حجازة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، التي تشمل عيادات متنقلة متوفر بها التخصصات الطبية المختلفة.
محلية كوم أمبو تتابع رفع كفاءة منطقة جبل الزلط (صور)
محلية كوم أمبو تتابع رفع كفاءة منطقة جبل الزلط (صور)
محلية كوم أمبو تتابع رفع كفاءة منطقة جبل الزلط (صور)
محلية كوم أمبو تتابع رفع كفاءة منطقة جبل الزلط (صور)
محلية كوم أمبو تتابع رفع كفاءة منطقة جبل الزلط (صور)
محلية كوم أمبو تتابع رفع كفاءة منطقة جبل الزلط (صور)

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