رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة صيدلي متأثرًا بكورونا في الغربية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:16 م
الدكتور مسعد الميسى
الدكتور مسعد الميسى
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
طباعة
أعلن الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة في الغربية، الأحد، وفاة أحد الصيادلة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في بيان: "بخالص الحزن والأسى ينعى مجلس نقابة الصيادلة وفاة الدكتور مسعد الميسى إثر إصابته بفيروس كورونا، ليكون الشهيد رقم 10 بين صفوف صيادلة الغربية.

كان الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا نتيجة فحص العينات الخاصة به (إيجابية) وخضع للعلاج من الفيروس داخل مستشفى المحلة العام، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية مساء اليوم.

وجهّز مستشفى المحلة العام جثمان الصيدلي وتغسيله وفقا لاشتراطات وزارة الصحة ونقله إلى مقابر قريته بعزبة خليل ودفنه بمعرفة الطب الوقائي.

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

تخصص فى قتل عشيقاته.. التفاصيل الكاملة لجرائم «سفاح الجيزة»

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

أبرزهم إحسان عبد القدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»