وفاة صيدلي متأثرًا بكورونا في الغربية

أعلن الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة في الغربية، الأحد، وفاة أحد الصيادلة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت النقابة في بيان: "بخالص الحزن والأسى ينعى مجلس نقابة الصيادلة وفاة الدكتور مسعد الميسى إثر إصابته بفيروس كورونا، ليكون الشهيد رقم 10 بين صفوف صيادلة الغربية.كان الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا نتيجة فحص العينات الخاصة به (إيجابية) وخضع للعلاج من الفيروس داخل مستشفى المحلة العام، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية مساء اليوم.وجهّز مستشفى المحلة العام جثمان الصيدلي وتغسيله وفقا لاشتراطات وزارة الصحة ونقله إلى مقابر قريته بعزبة خليل ودفنه بمعرفة الطب الوقائي.