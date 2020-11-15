ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

قال مصدر خاص من العاملين بالفندق القريب من إقامة لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إنه طلب «يانسون» فور وصوله الڤيلا المخصصة له لقضاء مدة العزل.أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن مو صلاح طلب توفير بعض المستلزمات ليقوم بتجهيزها داخل مقر إقامته.ووصل لاعب منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي إلى أحد الفنادق السياحية بالجونة عبر طائرة خاصة، لقضاء فترة العزل داخل ڤيلا مجهّزة له، كما أن هناك فريقا طبيا يتولى رعايته، لافتًا إلى أنه تم توفير طاقم خدمة مُدرّب ومجهز للتعامل بشكل آمن مع إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب بفيروس كورونا واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة منتخب توجو.