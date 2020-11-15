«مياه شرب بني سويف»: 44% نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:19 م
بنى سويف - محمد حفيظطباعة
قال اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، الأحد، إن المحافظة مخدومة بالمياه بنسبة 100% داخل الحيز العمرانى، والصرف الصحى عند العودة إلى 6 سنوات للوراء كانت نسبة التغطية لا تتعدى 12%، واليوم أصبحت نسبة التغطية 44 % فى القرى بفضل المشروعات الجديدة.
أضاف الصحصاح، لـ "الدستور" أنه تم عمل توسعات في محطات المياه بمراكز المحافظة السبع وأن هناك خطة للإحلال والتجديد بالشركة ستتعدى الـ33 مليون جنيه.
أضاف الصحصاح، لـ "الدستور" أنه تم عمل توسعات في محطات المياه بمراكز المحافظة السبع وأن هناك خطة للإحلال والتجديد بالشركة ستتعدى الـ33 مليون جنيه.