«مياه شرب بني سويف»: 44% نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى

قال اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، الأحد، إن المحافظة مخدومة بالمياه بنسبة 100% داخل الحيز العمرانى، والصرف الصحى عند العودة إلى 6 سنوات للوراء كانت نسبة التغطية لا تتعدى 12%، واليوم أصبحت نسبة التغطية 44 % فى القرى بفضل المشروعات الجديدة.أضاف الصحصاح، لـ "الدستور" أنه تم عمل توسعات في محطات المياه بمراكز المحافظة السبع وأن هناك خطة للإحلال والتجديد بالشركة ستتعدى الـ33 مليون جنيه.