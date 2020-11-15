عمرو موسى يعزي البحرين في وفاة رئيس الوزراء

توجه عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، صباح اليوم إلى سفارة مملكة البحرين بالقاهرة وكان في استقباله سفير البحرين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير هشام بن محمد الجودر.وقدم موسى خلال الزيارة خالص عزائه للبحرين، شعبًا وحكومة وملكًا؛ في وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.