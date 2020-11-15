«شكري»: نتواصل مع الكويت لتحديد الوقت الملائم لاستئناف الطيران

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إنه بحث خلال زيارته الرسمية للكويت فتح الأجواء وعودة الرحلات بين البلدين.وقال «شكري» في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته الرسمية إلى الكويت، إنه تطرق إلى كل الآثار المترتبة على جائحة كورونا «كوفيد 19» وكيفية التعامل مع هذا التحدي وكيفية احتواء الوباء والاحترام لكل الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين وهي مسئولية الحكومات وفق رؤيتها وخبرتها.وأكد وزير الخارجية أن هناك اهتماما بالتواصل المباشر بين البلدين لوجود حركة كثيفة بين البلدين وقطاع الأعمال والتبادل إضافة إلى وجود جالية مصرية كبيرة في الكويت، مشيرا إلى أن الإجراءات الكويتية بهذا الشأن ليست قاصرة على مصر بل ممتدة إلى عدد كبير من الدول.وشدد أن كل دولة لها اعتباراتها ومصر تحترم كل الإجراءات الكويتية بما يوفر الحماية ويطمئن مواطنيها وستظل مصر على تواصل لتحديد التوقيت الملائم للطرفين لاستئناف الطيران المباشر.