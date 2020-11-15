نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

وإليكم نص الحوار..

◄ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟

◄أول كتاب شجعك على الكتابة؟

◄أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟

◄أغرب موقف قابلتيه في الوسط الثقافي؟

◄ من هو أقرب أبطال رواياتك قصصك.. وما قصته ولماذا؟

◄هل تتذكرين أول شيء كتبتيه في حياتك؟.. وما هو؟

◄هل هناك شخصية في فيلم مفضل لك؟ ومن؟ ولماذا؟

◄هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تتذكريه دائما؟ من هو؟

◄ما هي القصة التي تحلم بكتابتها يومًا ما؟

◄لو معك تذكرتين سينما من تدعوه من شخصيات تاريخية؟

◄هل تؤمنين بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررتي بموقف شبيه؟

◄ إذا كتبتِ قصة من سطر واحد عن الموت.. كيف ستكون؟

عن روايتها "المقاعد الخلفية"، حصدت الكاتبة نهلة كرم جائزة ساويرس الثقافية عام 2019، لثاني أفضل عمل روائي لشباب الأدباء، مناصفة مع محمد عبد الله، كما أن أول مجموعة لها جاءت بعنوان "أن تكون معلقًا فى الهواء" 2013، ورواية "على فراش فرويد" 2014، والمجموعة القصصية "الموت يريد أن أقبل اعتذاره" 2017، فضلًا عن روايتها "المقاعد الخلفية" 2018.وفي حوارنا معها؛ كشفت أنها تقدر وجود أصدقائها في حياتها، فالصراحة والصدق تساعدها على التطور في حياتها، وفي الكتابة، وغيرها من الأمور التي تكشف العالم الخاص بنهلة كرم، فيما يخص الكتاب المفضل لها، وعلاقتها بالكاتب الراحل مكاوي سعيد.كتاب "نساء يركضن مع الذئاب" لكلاريسا بنكولا هو كتابي المفضل، قرأته أكثر من مرة، وأعود إليه كل فترة حين أشعر بعدم الاتزان والتشتت، يساعدني على التوازن والتركيز مرة أخرى.رواية "تغريدة البجعة" لمكاوي سعيد."سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا" هذا من أقرب أبيات الشعر إلى قلبي، ربما لأني أقدر وجود أصدقائي في حياتي جدًا، فالصراحة والصدق في علاقتنا تساعد كل منا على التطور في حياته، وفي الكتابة.من بين المواقف وليس أغربها، أن يقابلني أحدهم في ندوة ويفتح كلامًا يخبرني فيه أنه شاعر ويكتب شعرا جيدا، ويظل يلقي علي أشعاره دون توقف.ربما بطلة قصة "شجرة ليمون"، الفتاة التي تحولت إلى شجرة ليمون بعد موتها حسب وصيتها قبل الموت، لأنها تخشى الظلام، أنا أيضًا أخشى الظلام كثيرًا، وكلما فكرت في اللحظة التي سأموت فيها ينتابني رعب حقيقي من أن يتركني المقربون مني في الظلام ويرحلون.كانت قصائد في مرحلة المراهقة، لكني لا أتذكرها.أحب شخصية البطل في فيلم "Midnight in Paris"، شغفه بالكتابة الأدبية ورغبته في أن يكتب رواية، رغم اعتراض خطيبته لأنه متحقق بالفعل في كتابة السيناريو ويكسب جيدًا من هذا المجال، سفره بالزمن لمقابلة كتاب سابقين، دهشته في كل مرة يقابل كاتب من الكتاب المهمين الذين رحلوا، وشغفه عمومًا بالكتابة يحمسني للكتابة في كل مرة أشاهد فيها الفيلم.أتذكر موقف مع أستاذي الكاتب مكاوي سعيد رحمة الله عليه، حين لم يكن يعرفني ولم نتقابل من قبل، وأرسلت له رسالة أخبره فيها أنني أكتب رواية وأريده أن يقرأها بعد أن أنهيها، حينها طلب مني أن أنهي امتحاناتي أولًا ثم أكمل الرواية، وأتواصل معه في أي وقت لأمنحها له، وكان صادقًا معي بالفعل وحددنا موعدًا وقرأها، لم يستهن بي بسبب صغر عمري وقتها، بل على العكس آمن بي وقال لي بصراحة إنه يراني موهوبة، لكن هناك تعديلات يجب أن أجريها على الرواية، ورغم أنني أنا نفسي غيرت رأيي في نشر الرواية لأني شعرت بعد فترة أني تجاوزتها، لكنه ظل يشجعني ويلح عليً لمواصلة الكتابة، ولولاه لكنت توقفت عن الكتابة بسبب زحمة الحياة والتشتت.لو أن هناك قصة أحلم بكتابتها فلن أتحدث عن فكرتها قبل أن تُنشر.أفضل لو شخص على قيد الحياة، وحينها سأختار إيزابيل الليندي.لا أؤمن بهما.لو تمكنت من كتابة قصة من سطر واحد عن الموت ستكون سببًا في سعادتي أسبوعًا، هذا أمر صعب للغاية.