السيسي: الدولة قادرة على إنشاء قيادة تديرها في أصعب الظروف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استماعه في مقر مركز قيادة الدولة الاستيراتيجي بالعاصمة الإدارية لشرح ما تم إنجازه في العاصمة، إن الاقتراب من افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يدل على أن هذه الدولة فيها قيادة قادرة على أن تدير هذه الدولة في أصعب الحالات وفي أصعب الظروف.













وأضاف الرئيس السيسي: "ما أريد أن أقوله أن هذا المكان (مركز قيادة الدولة الاستيراتيجي) لا نفاجيء به الناس، وإنما نريد الناس تفهم إن فيه دولة قادرة على إنشاء قيادة قادرة على إدارة الدولة في أصعب الظروف، ولديها وسائل التأمين، وكلها عبارة عن قدرات استيراتيجية درسنا وخططنا ونفذنا والنهاردة نشوف المراحل النهائية للمشروع".



