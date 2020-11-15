رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد فوزه بعضوية البرلمان.. «مطر» يوجه رسالة لأهالي دائرته

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:12 م
محمد تيسير مطر
محمد تيسير مطر
محمد الشريف
طباعة
وجه محمد تيسير مطر، الفائز بعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتحية لأهله وأهالي دائرته، قائلا: "أهلي وأهل مصر الجدعان، بشكركم كلكم، أنتوا أصحاب الفضل بعد ربنا في اللي قدرنا نحققه في انتخابات مجلس النواب".

وتابع مطر، فى منشور له عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا بقول دايمًا إني محظوظ بالفريق اللي معايا، واللي اشتغلت معاهم من وقت بداياتي في العمل العام، زي ما أنا محظوظ بالعمل مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. في النهاية كلنا حلقات اتجمعت مع بعضها عشان ترسم صورة كاملة وتحقق حاجة للصالح العام، لأن الأساس في أي إنجاز هو العمل الجماعي".

وأضاف أن "تجربتي الأولى كعضو في البرلمان، وفي الوقت الحالي لن أفكر فى شيء غير إني أبذل كل جهدي وأعمل اللي أقدر عليه عشان أرد الجميل للبلد وللناس وأكون على قدر المسؤولية والثقة، عارف إن الطموح كبير والمشاكل كمان كبيرة وإن لازم تكون عندنا حلول سريعة تساعد في تحسين الظروف المعيشية للأفراد في كل النواحي، وإن شاء الله ده اللي هتشرف بالعمل على محاولة تحقيقه. يهمني جدًا إن كل صاحب مشكلة يحس إن في حد بيتكلم بصوته وإن في قنوات اتصال مباشرة مفتوحة بينه وبين نواب الشعب". شاهد من هنا

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

مصدر: فريق طبي إنجليزي يصل الغردقة لمتابعة محمد صلاح

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

على كرسي متحرك.. محمد يدشن مبادرة للتعايش مع ذوي الاحتياجات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

أبرزهم إحسان عبد القدوس.. أدباء فكّروا في الانتحار

نهلة كرم: لولا مكاوي سعيد لتوقفت عن الكتابة بسبب التشتت (حوار)

«ريسايكل» يمتد 15 ليلة للنجاح الجماهيري

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»