بعد فوزه بعضوية البرلمان.. «مطر» يوجه رسالة لأهالي دائرته

وجه محمد تيسير مطر، الفائز بعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتحية لأهله وأهالي دائرته، قائلا: "أهلي وأهل مصر الجدعان، بشكركم كلكم، أنتوا أصحاب الفضل بعد ربنا في اللي قدرنا نحققه في انتخابات مجلس النواب".وتابع مطر، فى منشور له عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا بقول دايمًا إني محظوظ بالفريق اللي معايا، واللي اشتغلت معاهم من وقت بداياتي في العمل العام، زي ما أنا محظوظ بالعمل مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. في النهاية كلنا حلقات اتجمعت مع بعضها عشان ترسم صورة كاملة وتحقق حاجة للصالح العام، لأن الأساس في أي إنجاز هو العمل الجماعي".وأضاف أن "تجربتي الأولى كعضو في البرلمان، وفي الوقت الحالي لن أفكر فى شيء غير إني أبذل كل جهدي وأعمل اللي أقدر عليه عشان أرد الجميل للبلد وللناس وأكون على قدر المسؤولية والثقة، عارف إن الطموح كبير والمشاكل كمان كبيرة وإن لازم تكون عندنا حلول سريعة تساعد في تحسين الظروف المعيشية للأفراد في كل النواحي، وإن شاء الله ده اللي هتشرف بالعمل على محاولة تحقيقه. يهمني جدًا إن كل صاحب مشكلة يحس إن في حد بيتكلم بصوته وإن في قنوات اتصال مباشرة مفتوحة بينه وبين نواب الشعب".