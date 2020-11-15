مصدر: فريق طبي إنجليزي يصل الغردقة لمتابعة محمد صلاح

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إنه سيتم إجراء مسحة PCR للاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بعد أربعة أيام آخر مسحة والتي ثبت إيجابيتها وإصابته بفيروس كورونا.





وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن فريقا طبيا يتبع نادي ليفربول سيصل غدًا إلى الغردقة على متن طائرة مصر للطيران، لإجراء كشف طبي وفحص كامل للاعب الدولي.ووصل لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول إلى أحد الفنادق السياحية بالجونة عبر طائرة خاصة، لقضاء مدة العزل في ڤيلا خاصة مجهزة له، كما أن هناك فريقا طبيا يتولى رعايته.وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب بفيروس كورونا المستجد واستبعد من قائمة الفريق لمواجهة منتخب توجو.