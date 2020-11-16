رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن الإثنين 16-11-2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:34 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
طباعة
يقدم «الدستور» تقرير عن أسعار بورصة الدواجن داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 16-11-2020، حيث تختلف أسعار كافة أنواع الدواجن المعروضة في الأسواق المصرية بشكل يومي، خصوصًا أن الدواجن من أهم الأشياء التي يقبل المواطن المصري عليها، حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل على أسعار الدواجن وكافة أنواعها التي تختلف أسعارها يوميًا حسب متغيرات السوق المصرية، وأسعار الأعلاف التي تستخدمها المزارع لتغذية الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 16-11-2020

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 21.50 جنيه، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو، أما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 28 إلى 28.50 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت "الأبيض" بين 5 إلى 5.25 جنيه الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت "ساسو" الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3.75 إلي 4 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلي 3.25 جنيهًا، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي ليتراوح سعره بين 29 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 26 إلى 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، أما بلغ أسعار البط المسكوفي بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى22.50 جنيه.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تدين قرار إسرائيل ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

أمطار غزيرة ورياح تضرب شمال سيناء

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 16-11-2020

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 16-11-2020

رويترز: المركز الأمريكى للأعاصير يعلن تحول «أيوتا» لإعصار من الدرجة الثانية

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الفلبين

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

«مداحون وشعراء وكتاب سيناريو».. مسيحيون عبّروا عن حبهم للنبى محمد

4 شعراء يتألقون فى ثانى أمسيات أيام الأقصر الشعرية.. (صور)

افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس