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عالم

شكري: مصر والكويت أمام مرحلة جديدة والتجاوزات الفردية غير مؤثرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:40 م
سامح شكري
سامح شكري
محمد عمر
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أن مصر والكويت أمام مرحلة جديدة تحتاج إلى استمرار التواصل على جميع المستويات لتبادل وجهات النظر والتنسيق الدائم بما يؤدي إلى رؤية مشتركة؛ لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وترسيخ القواعد والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين.

وقال «شكري» في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته الرسمية إلى الكويت، اليوم، إنه لمس خلال هذه الزيارة وجود إرادة سياسية قوية لدى الكويت لتعزيز علاقاتها مع مصر والتضامن والتعاون والعمل المشترك في الإطار العربي والدولي وأن تتم صياغة مجالات تعاون جديدة، والعمل على تفعيل كل أطر التعاون القائمة والعمل على إيجاد مجالات جديدة.

وشدد وزير الخارجية على أن العلاقات الثنائية بين البلدين متميزة دائما وتتسم بالقوة والمتانة وهي تخلو من الشوائب وما حدث لا يعدو كونه تجاوزات فردية واصطيادا في الماء العكر لإشاعة أجواء لا تتسق ولا تعبر عن حقيقة متانة العلاقات وقوتها.

وأكد الوزير أن هناك عملا من الحكومتين على تصويب مثل هذه التجاوزات واحتوائها والتعامل معها، وأن تلك التجاوزات الفردية غير الملائمة لم يكن لها إطلاقا أي تأثير على متانة العلاقات بين البلدين.

وأوضح أنه أطلع القيادة الكويتية على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، وثمن في هذا الإطار موقف الكويت في المحافظة على الأمن المائي المصري باعتباره جزءا لايتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الأمن القومي للخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعكس.

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