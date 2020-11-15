رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد كيلاني يكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسل «النهاية»

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:30 م
الفنان محمد كيلاني
الفنان محمد كيلاني
حسين الجندي
طباعة
قال الفنان محمد كيلاني، أحد أبطال «النهاية» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنان يوسف الشريف، إنه لا يعلم أي شيء عن الجزء الثاني من المسلسل، وسمع مثل كثيرين عن تقديم جزء ثاني من العمل وخاصة أن نهايته كانت مفتوحة.

وأضاف «كيلاني»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن العمل في الجزء الأول منه قد حقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه سعيد أيضًا بالعمل مع الفنان يوسف الشريف.

وأعلن تامر مرسي رئيس شركة «سينرجي»، عن طرح مسلسل «كوفيد 25»، ويشارك في بطولته الفنان يوسف الشريف، حيث من المقرر عرضه في سباق رمضان 2021.

وقال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احذر منطقة خطر كوفيد25.. رمضان 2021».

وشارك الفنان يوسف الشريف ببطولة مسلسل «النهاية» في رمضان 2020، من إنتاج شركة «سينرجي».

«كوفيد 25» من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن تجمع جلسة عمل رباعية بين مسئولي «سينرجي» ويوسف الشريف وإنجي علاء والمخرج أحمد نادر جلال للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وترشيح الأبطال وتحديد موعد نهائي للتصوير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

وفاة المستشار محمد المغربى بفيروس كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

تخصص فى قتل عشيقاته.. التفاصيل الكاملة لجرائم «سفاح الجيزة»

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

أمطار غزيرة ورياح تضرب شمال سيناء

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

من الفنان الذي تتمنين أن يكون لك آدم؟.. الفنانات يخترن وتحية كاريوكا تعترض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»

الخميس.. نساء في موسيقى الجاز

دار غراب تطرح رواية «أعيش» للكاتب سعيد سالم

زكريا الحجاوي.. رائد الفن الشعبي وصانع عمالقته