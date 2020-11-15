محمد كيلاني يكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسل «النهاية»

قال الفنان محمد كيلاني، أحد أبطال «النهاية» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنان يوسف الشريف، إنه لا يعلم أي شيء عن الجزء الثاني من المسلسل، وسمع مثل كثيرين عن تقديم جزء ثاني من العمل وخاصة أن نهايته كانت مفتوحة.وأضاف «كيلاني»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن العمل في الجزء الأول منه قد حقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه سعيد أيضًا بالعمل مع الفنان يوسف الشريف.وأعلن تامر مرسي رئيس شركة «سينرجي»، عن طرح مسلسل «كوفيد 25»، ويشارك في بطولته الفنان يوسف الشريف، حيث من المقرر عرضه في سباق رمضان 2021.وقال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احذر منطقة خطر كوفيد25.. رمضان 2021».وشارك الفنان يوسف الشريف ببطولة مسلسل «النهاية» في رمضان 2020، من إنتاج شركة «سينرجي».«كوفيد 25» من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن تجمع جلسة عمل رباعية بين مسئولي «سينرجي» ويوسف الشريف وإنجي علاء والمخرج أحمد نادر جلال للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وترشيح الأبطال وتحديد موعد نهائي للتصوير.