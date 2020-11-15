الانتهاء من ترميم وصيانة خط سكة حديد وادي ماجد بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد، عن انتهاء أعمال مركز ومدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإصلاح وترميم أسفل خط السكة الحديد بمنطقة وادى ماجد.وقال محافظ مطروح إنه في انتظار لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للمعاينة الفنية قبل إعادة تشغيل الخط المتوقف حتى استقرار الأحوال الجوية وانتهاء أعمال الصيانة.وشهدت محافظة مطروح سقوط أمطار غزيرة على مدار يومين أدت إلى غرق الشوارع والميادين وتدفق مياه الأمطار من الوديان التي تسببت في إعاقة حركة سير المواطنين والسيارات وهبوط أرضي في بعض المناطق.