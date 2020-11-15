لماذا رفضت «الصحة» نقل «صلاح» عبر طائرة خاصة إلى الجونة؟

وصل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عصر اليوم، إلى منتجع في الجونة لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفنادق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).اللاعب توجه إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.وقالت مصادر لـ«الدستور»، إن محمد صلاح نقل إلى الجونة بسيارة معقمة خاصة لنقل مصابي كورونا، مؤكدة رفض وزارة الصحة نقله بطائرة خاصة لصعوبة تعقيمها.وأوضحت أنه من المقرر سحب مسحة جديدة فى أحد مستشفيات الغردقة حتى ثبوت سلبية الإصابة.وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة لاعب المنتخب بفيروس كورونا المستجد واستبعد من قائمة الفريق لمواجهة منتخب توجو التي أقيمت أمس.واستبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى محمد صلاح من بعثة الفراعنة، التى غادرت للعاصمة التوجولية لومى لمواجهة منتخب توجو فى مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها الكاميرون شتاء 2022.