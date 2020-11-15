المجلس القومي ينظم رحلة ترفيهية لأسر الشهداء

نظم المجلس القومي يومًا ترفيهيًا لأسر الشهداء والمصابين بالكنيسة المعلقة والمتحف القبطي والسبع كنائس وجامع عمرو بن العاص صباح اليوم.يأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الترفيهية التي ينظمها المجلس بمناسبة عيد الطفولة وتستمر على مدار الشهر.وكان اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس، قد وجه بتكثيف خدمات الرعاية الاجتماعية والترفيهية للمستفيدين من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية وعقد ورش عمل تدريبية على الأعمال اليدوية والحرفية.