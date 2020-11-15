رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المجلس القومي ينظم رحلة ترفيهية لأسر الشهداء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:35 م
رحلة ترفيهية لأسر
رحلة ترفيهية لأسر الشهداء
محمد الشريف
طباعة
نظم المجلس القومي يومًا ترفيهيًا لأسر الشهداء والمصابين بالكنيسة المعلقة والمتحف القبطي والسبع كنائس وجامع عمرو بن العاص صباح اليوم.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الترفيهية التي ينظمها المجلس بمناسبة عيد الطفولة وتستمر على مدار الشهر.

وكان اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس، قد وجه بتكثيف خدمات الرعاية الاجتماعية والترفيهية للمستفيدين من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية وعقد ورش عمل تدريبية على الأعمال اليدوية والحرفية.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

وفاة المستشار محمد المغربى بفيروس كورونا

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

أمطار غزيرة ورياح تضرب شمال سيناء

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

من الفنان الذي تتمنين أن يكون لك آدم؟.. الفنانات يخترن وتحية كاريوكا تعترض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»

الخميس.. نساء في موسيقى الجاز

دار غراب تطرح رواية «أعيش» للكاتب سعيد سالم

زكريا الحجاوي.. رائد الفن الشعبي وصانع عمالقته