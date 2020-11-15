«رواد 2030» يكشف عن تحديات رواد الأعمال في مصر

قالت الدكتورة غادة خليل مسئول برنامج رواد 2030 بوزارة التخطيط، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر أهمها أننا نفتقد استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بريادة الأعمال، وكذلك التشريعات المنظمة لريادة الأعمال، وأن نجعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات.وأضافت خليل أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار ومناسبة للعمل، بفضل القوانين والتشريعات التي أصدرتها مصر مؤخرًا وعلى رأسها قانون المشروعات الصغيرة الذي يعد بحق طفرة كبيرة في الثورة التشريعية المصرية.جاء ذلك اليوم خلال الاحتفال بإطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 التي تستضيفه مصر وتنطلق فعالياته من محافظة أسوان خلال الأسبوع الجاري.