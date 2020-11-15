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مصر

«الرشاش المتعدد».. أحدث سلاح مصري من إنتاج المصانع الحربية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:44 م
الرشاش المتعدد
الرشاش المتعدد
إيمان ماهر
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من المنتظر أن تعلن وزارة الإنتاج الحربى قريبا عن تصنيع أحدث سلاح وهو الرشاش المتعدد، بأيادى مصرية، وحيث تم تصنيعه داخل مصنع 300 الحربى، بمجمع الصناعات الدفاعية.

واجتاز الرشاش المتعدد الجديد، كافة اختبارات المعامل والتجارب الميدانية، وذلك قبل الانطلاق في مرحلة الإنتاج الكمى للسلاح والمتوقع لها العام المقبل.

قال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة تعمل على توطين صناعة الأسلحة، وجعلها مصرية بنسبة 100%، سواء كانت حربية أو مدنية، وقد حققنا تقدم واضح في الصناعات الحربية، والتي ظهرت خلال معرض إيدكس ٢٠١٨.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه خلال هذا المعرض الضخم تم عرض مدرعتين مصريتين st 100 وst 500 والرشاش المتعدد، عيار 7.62 *51 مم، موضحا أنه صناعة مصرية خالصة تصميما وتنفيذا 100%، واجتاز كافة الاختبارات المعملية والميدانية بمشاركة وتعاون وثيق مع القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي أنه تم عرض أول باكورة إنتاج لهذا الرشاش بجناح الإنتاج الحربي بمعرض السلاح المصري الأول "إيديكس 2018"، وتعمل الوزارة لتوطين صناعة الأسلحة بنسبة كبيرة، تماشيا مع خطة الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح في فبراير الماضى مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م300) بمساحة 371 فدان والذى يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة ( صغيرة، متوسطة، ثقيلة)، (الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).

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