مركز متخصص في علاج وأبحاث كورونا بمستشفى جامعة طنطا

أنهى الدكتور عماد عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا منذ قليل جولته التفقدية والتي رافقه خلالها الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، حيث تابع خلالها أعمال التطوير الجارية بقسم الصدر بالمستشفى الرئيسي بالجامعة.‏وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه جار تجهيز قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي ليصبح مركزا جامعيا متخصصا في علاج وأبحاث الكورونا بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة طب طنطا مع توفير جميع الأدوية الحديثة لعلاج كورونا.وأوضح الدكتور ‏محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي بجامعة طنطا، أنه جار تجهيز مركز علاج وأبحاث كورونا ليكون نواة حقيقية لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية، بما يعكس خبرة الفريق الطبي المشارك من أساتذة طب طنطا فى التعامل مع الحالات المختلفة لمرضى كورونا.