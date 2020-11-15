حبس 3 سائقين تشاجروا على أولوية التحميل بالنهضة

أمرت نيابة السلام بحبس ٣ سائقين في مشاجرة بسبب أولوية التحميل بمدينة النهضة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين نشبت بينهم مشاجرة بسبب أولوية التحميل، وتسببوا فى إصابة شخصين بالأسلحة البيضاء حاولوا التدخل لفض المشاجرة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بحدوث مشاجرة بين ٣ سائقين وتسببوا في إصابة شخصين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.