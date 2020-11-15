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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الإرهابية تبتلع لسانها.. «مكملين» تسرح العمالة وتخفض الرواتب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:30 م
مكملين
مكملين
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تعاني قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي، التي تبث من تركيا، من أزمة مالية، وصلت إلى قرب إعلان قناة "مكملين" إفلاسها، بحسب وثائق حصل عليها "موقع العربي الحديث"، التي تكشف تراجع التمويلات التركية القطرية الواردة إلى القناة، وبالطبع يأتي التراجع بعد المساحات التي تعرض على القناة، والحشو المقدم للجمهور.

وقال الموقع، إن المحتوى الذي يعرض على القناة الإخوانية عبارة عن حشو إعلامي مفرغ من أى محتوى هادف، بالإضافة إلى تخصيص استهداف بعض الأنظمة العربية التى ترى كلا من قطر وتركيا، أنها لا تخدم حالة الارتباك الحالية فى تلك القناة مصالحها، ومن المتوقع أن تستمر ومثيلاتها، ممن يعملون بهذا النوع من التوجيه حال قلة التدفقات التمويلية التي ترد إليها.

وتمكن "موقع العربي الحديث" من الحصول على المستندات التى توضح الهياكل الإدارية والمالية الخاصة بمذيعي قنوات الإخوان وعلى رأسها قناة مكملين، ودشن آنذاك رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "فضيحة رواتب مكملين"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ورصدوا خلاله مجموعة تدوينات عن العملاء خارج مصر من مذيعي القناة والرواتب التي يتقاضونها والتي كانت تنم عن الثراء الذي يحيون فيه، ولكن على الفور انعكس الأمر مؤخرًا لينقلب السحر على الساحر.

وقررت قناة مكملين، إبلاغ العاملين فيها بتخفيض الرواتب بنسبة 30% في إطار الإجراءات التقشفية التي اتخذتها قطر، تجاه تمويل قنوات التنظيم الدولي للإخوان، التى تبث من تركيا.

يذكر أنه صدرت قرارات بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي سبب حالة واسعة من الارتباك بين صفوف عناصر الإخوان فى إسطنبول، وزعزعة إعلامهم.

يذكر أنه بعد كشف حجم رواتب مذيعي قنوات ومنصات الإخوان التي تقدر بآلاف الدولارات الشهرية، شهدت تلك القنوات حالة من الارتباك خاصة في صفوف القيادات خوفا على كعكة التمويلات القطرية، ولهذا صعَّدوا من حملاتهم التحريضية ضد الدولة المصرية.

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