وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»

أصدر الكاتب الروائي وجدي عبدالهادي، ثلاثية أصل الحكاية تحت عناوين "انتباه" و"صفا" و"كما كنت" والأجزاء الثلاثة من أصل الحكاية تروي أحداث الثورة المصرية حتى الفترة الحالية.من جانبه، قال المؤلف: تدور أحداث الجزء الأول "انتباه" حول المجتمع المصري قبيل ثورة يناير من خلال الإطار الوظيفي الذي ينتمي إليه مجاهد الشخصية الأساس في الرواية، ومن خلال الجماعات الدينية، والجو الأسري لأسرة مصرية.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجزء الثاني "صفا" يتحدث عن صعود جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة والتوترات التي سادت المجتمع المصري إبان هذه الفترة الصعبة.وتابع الكاتب: أن الجزء الثالث الذي جاء تحت عنوان "كما كنت" تدور أحداثه حول سقوط الإخوان الإرهابية، ونقل مصر إلى عهد جديد، والرواية تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه بالواقعية الحرفية في ظاهرها لكنها تحمل رسائل ضمنية كثيرة من خلال هذا السرد الانتقائي لأحداث الثورة وتعليقات الإعلام المصري الخاصة في تلك الفترة.والجدير بالذكر أن الجزء الأول صدر عن دار نشر جزيرة الورد بالمنصورة، أما الجزءان الأخيران من الثلاثية فقد صدرا عن دار نشر الفراعنة.