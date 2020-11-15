بدء اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

بدأت المؤسسة القومية للحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، استكمال اختبارات المشرفين على الحج للعام 2021، والبالغ عددهم 669 متقدما، وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات التحريرية التى أجريت أون لاين خلال شهر فبراير الماضي من أصل 1115 متقدمًا.وأكدت المؤسسة فى بيان، أنه تجرى الاختبارات الشفوية حتى منتصف شهر ديسمبر لاختيار 270 مشرفًا من خلال لجان مشكلة من مجلس الأمناء ودار الإفتاء المصرية وخبراء في التنمية البشرية.واكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهدف من استئناف الاختبارات يأتى في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام 1442هـ 2021م، والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج القادم.