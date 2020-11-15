إيطاليا: 546 وفاة و34 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد، تسجيل 33979 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضا من 37255 حالة سجلت يوم السبت.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 546 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 مقابل 544 حالة في اليوم السابق.وظلت منطقة لومباردي بشمال إيطاليا والتي تضم العاصمة المالية ميلانو أكثر المناطق تضررا اليوم الأحد بعد أن سجلت 8060 حالة إصابة جديدة مقابل 8129 يوم السبت.