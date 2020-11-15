النقابة تتضامن مع 14 بيطريًا عاملين بالعقود حصلوا على أحكام قضائية للتثبيت

كلف الدكتور خالد سليم النقيب العام لأطباء بيطريين مصر، سيد أبوزيد محامى النقابة، بحضور جلسة الطعن التى أقامتها الجهة الإدارية لرفض الأحكام الابتدائية التى حصل عليها 14 طبيبًا بيطريًا، للتثبيت على درجة من درجات الموازنة العامة للدولة.وبناءً على ما تقدم به محامى النقابة من دفوع، تم رفض الشق المستعجل من القضية التى طالبت به الجهة الإدارية، وتم إحالة الموضوع للمفوضين، وتستمر النقابة فى متابعة هذه القضية حتى يتم تأكيد الحكم الأول بأحقية الأطباء البيطريين فى التثبيت على موازنة الدولة والحصول على حكم نهائى بات، ولن تألو النقابة جهدًا فى متابعة كل ما يخص الأطباء البيطريين أمام القضاء.كان الدكتور خالد سليم النقيب العام لأطباء بيطريين مصر، قد قال إنه استكمالًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة السابق، فى دعم الأطباء البيطريين المعينين على عقود المجازر، قامت النقابة العامة فى الفترة الماضية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بالتواصل مع كل الأطباء البيطريين فى عدة محافظات، من بينها: الشرقية، البحيرة، الغربية، الجيزة، حيث بلغ عدد الأطباء البيطريين تقريبًا الذين ستحرك النقابة دعوى قضائية لهم بتثبيتهم على الباب الأول، أكثر من 150 طبيبًا بيطريًا.