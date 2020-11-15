بألوان مبهجة من التراث النوبي.. «هدير» تحول الأدوات المنزلية لتحف فنية





بدأت القصة عندما طلبت هدير من زوجها ضياء ذات مرة الشرب في "قلة فخارية" ولكونها خريجة كلية الفنون الجميلة لم تستحسن مظهرها، وقررت تغييره من الشكل التقليدي لشكل ذو طابع أفضل، وبدأت بتنفيذ بعض الرسوم عليها، ذات الألوان المبهجة لتخرج في النهاية بشكل رائع.

للجمال سحره الخاص، يجذب الأنظار اليه، ويسلب العقول، ويأسر النفوس «فالصمت في حرم الجمال جمال»، هكذا انتهجت هدير محمد الفتاة العشرينية نهجا، في تحويل الأشياء العادية إلى تحف فنية، من خلال وضع لمساتها عليها وتلوينها بألوان مبهجة من التراث النوبي، وكتابات بفنون الخط العربي، هكذا فعلت مع الأدوات المنزلية الفخارية والخشبية وغيرها.بدأت القصة عندما طلبت هدير من زوجها ضياء ذات مرة الشرب في "قلة فخارية" ولكونها خريجة كلية الفنون الجميلة لم تستحسن مظهرها، وقررت تغييره من الشكل التقليدي لشكل ذو طابع أفضل، وبدأت بتنفيذ بعض الرسوم عليها، ذات الألوان المبهجة لتخرج في النهاية بشكل رائع.

تقول هدير لـ«الدستور»: "في أحد المرات ونحن نتجول بالتجمع الخامس قابلنا "جاليري" يعرض مشغولات يدوية عرض عليهم زوجها "القلة" التي لونتها وحازت على إعجاب مالكه، وطلب منهم بيعها في متجره، وفي اليوم التالي تفاجئوا بطلب المزيد من هذا النوع.

قرر ضياء مساعدتها وتحويل فكرتها إلى مشروعها الخاص، وتكفل بجلب الخامات التي تستخدمها وتقوم هي بدورها في تصميم الأشكال وتلوينها، ويتكفل زوجها في تسويقها من خلال تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها اسم "شبابيك" لعرض منتجاتهم، في فترة قصيرة نجح المشروع على نطاق واسع، وبدأت تنهال عليهم الطلبات والإعجابات، وشاركوا في معارض مختلفة، منذ 5 سنوات، آخرها معرض تراثنا الشهر الماضي، والتي نفذت المعروضات منه في يومين وعكفت على إنجاز المزيد لتعرضه في جناها هناك.

لم يقتصر عملهم فقط على تلوين الفخار بل اتجهوا إلى الأشياء التراثية والريفية كالأواني الخشبية (الطبلية وعلب المناديل صندوق لعبة الطاولة والكراسي وغيرها) وكذلك الدفوف والطبل واصيص الزرع، ويستغرق العمل في إنجاز القطع باختلاف حجمها فالقطع الصغيرة من يوم إلى 3 أيام والكبيرة قد تستغرق 5 أيام أو أسبوع، كما تقوم بعمل تصميمات جديدة بشكل دوري وهناك طلبات مخصصة برسوم وكتابات معينة يطلبها الزبائن.

كما أعربت هدير عن سعادتها بالتعليقات التشجيعية والرسائل التي يهديها الزبائن إليها بخصوص أعمالها تقول: "بحس إن حتة من روحي اتحطت في البيت عندهم"، كما وصل صداها إلى خارج حدود مصر وطلب منها شراء منتجاتها بدولتي الإمارات والعراق وتستعد خلال الفترة القادمة لإرسال أعمالها للولايات المتحدة.