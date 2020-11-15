الخميس.. نساء في موسيقى الجاز

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للجاز، يوم الخميس القادم الموافق 19 من نوفمبر، لقاء مفتوحا وورشة عمل مع الفنانتين إلينا دوني (سويسرا) وكلاوديا كامبنيول (الدانمارك) للحديث عن تجربتهن الفنية والمهنية في موسيقى الجاز وخلفياتهن الفنية وأساليب الغناء.يعقد اللقاء في القاعة الشرقية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالتحرير يوم الخميس الساعة الخامسة مساء، تحت رعاية سفارة الدانمارك والمؤسسة الثقافية السويسرية بروهلفتيا.يهدف اللقاء إلى تقديم مادة تعليمية للمهتمين بموسيقى الجاز من العازفات والمطربات، وأيضًا لتشجيع الفتيات المبتدئات في الموسيقى والغناء على الاستمرار لأول مرة تزور الفنانة السويسرية إلينا دوني مصر؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان القاهرة للجاز هذا العام بدعوة من المهرجان والمؤسسة الثقافية السويسرية بروهلفتيا.وتعتبر ألينا دوني وهي ألبانية الأصل من مغنيات الجاز البارزات على الساحة الأوروبية وقد تلقت الكثير من الجوائز المهمة عن إنتاجها الفني الغزير منذ عام 2007. وتتميز بمزجها للجاز مع التراث الموسيقي الألباني.الفنانة كلاوديا كامبنيول من الدانمارك هي من أصل مجري واستقرت في الدانمارك لتذيع شهرتها في الساحة الإسكندنافية وأيضًا الأوروبية، وقد فازت بجائزة الموسيقى الدانماركية عام 2019 كأفضل مطربة وأفضل عرض فني. تأتي زيارة كلاوديا بدعوة من سفارة الدانمارك وبالتعاون مع مؤسسة الجاز الدانماركية.