أقباط ببا ينددون بالإساءة إلى الرسول في «لافتة وطنية»

علّق أقباط من قرية البرانقة، التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بنى سويف، الأحد، لافتة في أحد شوارع القرية؛ تنديدًا بالرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم): "أقباط قرية البرانقة يتضامنون مع إخوانهم المسلمين فى عدم الإساءة للدين الإسلامي ورسوله الكريم.وأكد مسيحيو القرية أن المبادرة بتعليق اللافتة جاءت تضامنًا مع إخواننا المسلمين من أهالى القرية الذين نعيش معهم منذ عشرات السنين فى حب وتسامح وتجمعنا الأفراح والأحزان، فيما أكد أهالى القرية فرحتهم الشديدة بتلك اللافتة التى تدل على الوحدة الوطنية بين جميع أبناء القرية.