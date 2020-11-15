رانيا يوسف بفستان أخضر مفتوح في «الآنسة فرح» (فيديو)

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها سعيدة بنجاح الجزء الأول من مسلسل «الأنسة فرح» وعرض منذ أشهر قليلة، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من العمل سيحمل كثيرا من المفاجأت بينما سيشهد العمل تطور العلاقة بين «ديدا»، وابنتها «فرح» الشخصية التي تقدمها الفنانة أسماء أبو اليزيد.وفي السياق نفسه، قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصريحات لـ«الدستور» إن هناك علاقة حب وود بينها وبين الفنانة رانيا يوسف، مشيرة إلى أن ما يناقشه العمل ما هو إلا فكرة نادرًا ما تحدث.