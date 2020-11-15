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محمد العسيري

على سعدة يكتب: الفساد وضرورة إلغاء الحصانة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:05 م
على سعدة
على سعدة
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من أشرس الحروب التى تواجهها الحكومة المصرية الحرب ضد الفساد بكل أنواعه، وهو أخطر أنواع السموم التى استشرت فى جسد مجتمعنا المصرى عقودًا، وتكاد تفتك به وتمزقه إربًا، وكلنا متأكدون أن حكوماتنا المتعاقبة، وبتعليمات من رئيس الدولة شخصيًا، لا تألو جهدًا فى مكافحة الفساد، ورأينا كبار القوم فى السجون جزاءً لما اقترفت أيديهم من سرقه أو اختلاس أو رشوة.
تعلمنا قديمًا أن إهمال الطبيب قد يودى بحياة شخص واحد برىء، بينما إهمال المهندس قد يودى بأرواح مئات الأبرياء لو انهار كوبرى مثلًا أو عقار مكتظ بالسكان فوق رءوسهم، وبنفس الفكر فإن فساد المسئول الكبير آثاره أضخم بكثير من فساد الموظف الصغير، والأمثلة واضحة أمامنا وليست محتاجة للمزيد من التفسير.
ويننقسم الفساد عندنا إلى عدة أنواع أخطره المحسوبية والرشوة. فنجد التعيينات فى المراكز المرموقة تذهب للمحاسيب والأقارب دون النظر للكفاءة أو الجدارة، وتوصد الأبواب فى أوجه المتفوقين النبغاء والنبهاء، فتهاجر العقول وتبقى عندنا العجول «عذرًا للحقيقة المؤلمة»، وتسود الرشاوى فى معظم القطاعات. فالعملة هى السيد الذى يفتح كل الأبواب ويفك شفرة كل الألغاز، حتى فى ذروة تشديد الحكومة على الإجراءات الاحترازية تفاديًا لفيروس «كورونا» فى مرحلته الثانية والأشد خطرًا، رأيت بعينى المقاهى فى بعض الأحياء كحى الهرم «منطقة حدائق الأهرام تحديدًا» وحى الشيخ زايد تقدم لزبائنها الشيشة وتسهر حتى الفجر دون وازع من ضمير.
وتأتى على قمة هرم الفساد ظاهرة المال السياسى، وهو الذى يتحكم فى أصوات الناخبين سواء كانت انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو حتى فى المجالس المحلية «قبل انقراضها».. الظاهرة ليست جديدة.. أقسم لى سائقى الخاص أنه اعتاد هو وأبناؤه على الـ١٠٠ جنيه فى كل الانتخابات، ويتلذذ باستغفال المرشح، لكنه لم يفعل ذلك فى انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة لحبه الشديد للرئيس السيسى «وجهة نظر».
الجديد هنا هو إنفاق المرشحين الملايين من أجل الفوز بالمقعد والحصانة، وهنا لا بد من الوقفة والتساؤل: كم سيجنى المرشح مقابل كل هذه الملايين من ماله الخاص؟ وماذا تفعل له الحصانة؟ إذا كان هذا العمل، كما يؤكدون، تطوعيًا بحتًا ولصالح أبناء الحى أو المدينة، فلماذا هذا التكالب والحرص وإنفاق الأموال بلا حساب على الناخبين من أجل جمع الأصوات؟
أتمنى أن يصدر قانون نزيه يقرر أن حدود الحصانة تكون فقط تحت قبة البرلمان وليست متاحة خارجه حتى لا يُساء استخدامها من ضعاف النفوس وتجار المخدرات والعملة، وأن يتم إلغاء جميع الامتيازات الأدبية والمادية للسيد النائب، عندها لن تجد من يتقدم للترشح لشغل مقاعد مجلسى الشيوخ والنواب إلا من يرغب بأمانة وإخلاص فى خدمة وطنه وأهله.. وكفانا بكاء على اللبن المسكوب.

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