محمود خليل يكتب: النخبة وهندسة الانتقال من «الحركة المباركة» إلى «الثورة المجيدة»

كل مثقف يختار موقعه على خريطة الحياة داخل مجتمعه، فإما أن يتموضع بين الرأى العام يترجم رؤيته وتوجهاته ويعبّر عن أشواقه وطموحاته، وبالتالى يصبح إنتاجه الفكرى وأطروحاته الثقافية موجهين من الشعب إلى السلطة القائمة «من أسفل إلى أعلى»، أو يتموضع فى بلاط السلطة التى تأخذ بأزمّة الأمور داخل المجتمع، ويصبح دوره وجهده الثقافى موجهًا إلى تقريب رؤية السلطة وأطروحاتها إلى الجمهور العام «من أعلى إلى أسفل».. قد يتموضع البعض فى منطقة وسط بين السلطة والرأى العام، فيبدو مثل الواقفين على «الأعراف»، يميل بقلمه إلى أعلى مرة، وإلى أسفل مرة، تبعًا لقناعته أو رغبته فى التعبير عن عقل السلطة أو نقده، أو تحليل العقل الجمعى العام أو اتهامه.عندما قامت ثورة يوليو عام ١٩٥٢ وجدت النخبة المثقفة المصرية نفسها أمام موقف اختيار، سرعان ما حسمه أغلب أفرادها لصالح الانحياز لمجلس قيادة الثورة.. الأساس فى هذا الانحياز تعلق بأن أغلبهم كانوا من نقاد السلطة أيام الملك فاروق، بل وألمح بعضهم بأن مصر حبلى بالثورة، وأنها قابلة للانفجار فى أى وقت، مثلما فعل توفيق الحكيم فى رواية «عودة الروح»، كما أن بعضهم دأب على التحريض على الثورة، مثلما اتجه سيد قطب «قبل انضمامه إلى جماعة الإخوان».قطع مثقفو مصر ما قبل ثورة يوليو شوطًا بعيدًا فى نقد النظام الملكى، ولم يجد عباس محمود العقاد- أحد رموز هذه النخبة- غضاضة فى أن يصرخ أسفل قبة مجلس النواب قائلًا: «ألا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس فى البلاد فى سبيل صيانة الدستور وحمايته»، وكان يقصد بكلامه «رأس الملك»، لذا كان من الطبيعى أن يندفع أغلب أفراد النخبة المثقفة إلى تأييد حركة الضباط عام ١٩٥٢.وثمة ضرورة للتنبه إلى أن المناخ الليبرالى الذى ساد الحياة السياسية ما قبل يوليو كان يتيح للمثقفين مساحات كاملة لممارسة حقهم فى نقد السلطة، أيًا كان موقعها أو مستوى رمزيتها، أحيانًا ما كان يعاقب المتجرئون على ذلك، لكن العقوبة لم تكن تمنعهم من مواصلة دورهم.. ولا يستطيع المحلل فى هذا السياق أن يجيب بشكل حاسم عن سؤال: هل كان المثقفون فى ذلك الحين يمارسون النقد كتعبير عن رفض النظام القائم والدعوة إلى تغييره أو الثورة ضده، أم كانوا يفعلون ذلك من منطلق السعى نحو إصلاح النظام القائم، أو بعبارة أخرى «إصلاح النظام من داخله»؟.فى كل الأحوال اندفع أغلب أفراد النخبة الموروثة عن العصر الملكى إلى إعلان انحيازهم لضباط الثورة، بل وبادر بعضهم إلى وصف «الحركة المباركة»، التى قام بها الضباط وأطاحوا من خلالها بالملك، بـ«الثورة»!، لينتقلوا بالحركة المباركة من مربع الحركات الإصلاحية إلى مربع الثورة الكاملة.. وثمة خلاف ما بين المؤرخين حول من كان له السبق فى إطلاق وصف «ثورة» عليها، البعض يقول إن الدكتور طه حسين هو الذى فعلها، والبعض الآخر يقول إن سيد قطب هو الذى بادر إلى إطلاق هذا الوصف عليها، والأرجح أن العميد هو الذى فعل، كما يؤكد الأستاذ مصطفى عبدالغنى فى كتابه عن «طه حسين وثورة يوليو».انطلقت النخبة بكل أطيافها ومعبراتها إلى مقر مجلس قيادة الثورة، وأعلنت تأييدها للضباط، وسارعت إلى التقاط الصور مع اللواء محمد نجيب، وعلى باشا ماهر، رئيس الوزراء المكلف من قبل الضباط، وكان من بينهم مثقفون وكتّاب كبار وفنانون ورجال سياسة.تطوع كبار القانونيين من النخبة الثقافية المنتمية إلى العهد الملكى، مثل عبدالرزاق السنهورى وسليمان حافظ، لتكييف القوانين تبعًا للمزاج الجديد، وقد يكون من المفيد أن نتوقف أمام واحد من أبرز أفراد النخبة القانونية التى سارعت إلى عرض وتقديم خدماتها لضباط مجلس قيادة الثورة، إنه القانونى الشهير سليمان حافظ.سليمان حافظ هو المهندس القانونى لعزل الملك فاروق من الحكم عام ١٩٥٢، وهو محامٍ ورجل سياسة انتمى إلى الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل، بمجرد تحرك الجيش عام ١٩٥٢ كان تفكير «سليمان» مركزًا فى خلع الملك، وتحرك سريعًا من أجل وضع هذه الفكرة على مائدة تفكير الضباط الأحرار، ويحكى رجل القانون فى مذكراته أن الضباط كانوا مهيئين لها قبل أن يقذف بها إليهم.تولى سليمان حافظ مع الدكتور عبدالرزاق السنهورى صياغة وثيقة تنازل الملك عن العرش لصالح ابنه الأمير أحمد فؤاد، وكان رسول الضباط وحكومة على ماهر إلى الملك ليقوم بالتوقيع على الوثيقة.. «سليمان حافظ» نموذج لرجال لا يخلو منهم عصر، قادرين على منح رؤاهم وآرائهم الشخصية بعدًا وطنيًا، ولا يترددون فى مزج الخاص بالعام فى تفكيرهم، لتجدهم يتخذون القرارات تبعًا لمزاجهم الشخصى، ولا يعدمون بعد ذلك حيلة يزينون بها لغيرهم أن ذلك هو ما يخدم الوطن والقضية الوطنية.من أبرز ما يركز عليه سليمان حافظ فى مذكراته الحديث عن الكيفية التى هرول بها الساسة ورجال أحزاب ما قبل الثورة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ليقدموا فروض الولاء والطاعة والتأييد لمحمد نجيب ورجاله، وكان من بينهم رموز حزب الوفد الذى اشتد نشاطه من أجل تبنى الحركة حتى يركب عليها ويحكم.ما يذكره سليمان حافظ يبدو صادقًا، وروايته تلك ظهرت فى كتابات أخرى اهتمت بتوصيف المشهد بعد حركة الجيش فى يوليو ١٩٥٢، لكن ذلك لا يمنع من أن سليمان حافظ كان يكن عداءً معلومًا ومعروفًا لحزب الوفد، وأنه لم يكن هو وعلى باشا ماهر أقل حرصًا من رجال الوفد على التقرب إلى الضباط وتقديم كل الخدمات القانونية الممكنة لهم.. فى كل اجتهاداته التى قدمها سليمان حافظ لمجلس قيادة الثورة حاول استبعاد الوفد من الصورة، والتمكين لهم، لم يطلب منه أحد من الضباط ذلك، لكنه كان من ذلك النوع الذى يعرف ما يريده مَن يستخدمه بالضبط ويجهزه له على أكمل وجه.سليمان حافظ مجرد نموذج على شخصيات شتى من الساسة والقانونيين والمفكرين والأدباء والفنانين الذين امتدحوا حكمة شباب كانوا يرون أنهم يفتقرون إلى الحكمة، وتغنوا بمهارة وقدرة ثوار لم يكن لديهم قناعة كافية بمهارتهم أو قدرتهم.سليمان وجوقته هم ببساطة النخبة التى مثلت أبرز وأهم سمة كان من الضرورى أن يحتال بها المثقف بعد قيام ثورة يوليو كى يحتفظ بالموقع أو بالدور، والمتمثلة فى الانتهازية، وعدم الممانعة فى أن تكون «نخبة كل العصور».. وجد الضباط الأحرار فى هذه النخبة أداة جيدة لتحقيق مآربهم من أقصر الطرق الممكنة، فرحبوا بها فى بداية حركتهم، وأعطوها المساحة كاملة، ثم ألقوا بها- مع أقرب فرصة- إلى عرض الطريق.كل من يتتبع أخطاء ثورة يوليو، ويسند إليها العديد من المشكلات والأزمات التى حاقت بالبلاد ولم تزل تمارس تأثيرها على الحياة حتى وقتنا الحالى، عليه ألا يغفل حقيقة أن الحكم بعد ١٩٥٢ كان مجرد عَرَض لمرض أخطر اسمه «النخب الفاسدة».