مساعد بايدن: على الحكومة اعتماد جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع

قال رون كلاين، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، اليوم الأحد إن على الحكومة الاتحادية اعتماد جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع حتى يتمكن فريقه من تلقي إحاطات الأمن القومي والتصدي لكوفيد-19.وأضاف كلاين على شبكة (إن.بي.سي) أن تغريدة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب التي أقر فيها بفوز بايدن، قبل أن يتراجع عنها لاحقا، لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات، متابعا: "ما يكتبه ترامب على تويتر لا يحدد ما إذا كان جو بايدن رئيسا.. الشعب الأمريكي فعل ذلك".