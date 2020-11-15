شباب «التنسيقية» الفائزون: المرأة ومكافحة الفساد أولوياتنا

قال عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الفائزين بعضوية مجلس النواب إن أولوياتهم تتضمن دعم الشباب والمرأة، مع الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم بشكل خاص.وقالت الدكتورة غادة على، الفائزة بعضوية المجلس ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، إنها ستدعم ملفات تمكين الشباب وتثقيفهم سياسيًا خاصة فى المناطق الحدودية، مثل شباب الواحات البحرية وسيوة وحلايب وشلاتين، وذلك من خلال محاور متعددة، فضلًا عن التوعية بملف الأمن القومى فى الجامعات والمدارس، وكذلك تدشين مبادرات تمويلية لإعادة الدمج الاقتصادى.وأضافت أن من أولوياتها دعم المرأة والتحول الرقمى، من خلال محاور مختلفة منها صندوق الأم المصرية الذى يستهدف تمويل المرأة المعيلة وسداد ديون الغارمات. مشيرة إلى أنه بالنسبة للأجندة التشريعية سيتم التركيز على تقديم مقترحات خاصة بقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته المقدمة سنة ٢٠٢٠، وكذلك تقديم مقترحات خاصة بقانون الشباب رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧، ومشروع قانون لإنشاء صندوق خاص بدعم وتمويل مراكز الشباب، وتقديم مقترحات بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومقترح قانون لرعاية خريجى المؤسسات الإيوائية وفاقدى السند الأسرى.وذكر محمد إسماعيل، الفائز بعضوية المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أن هناك عددًا من الملفات والقضايا التى سيتم التركيز عليها، منها تنشيط الاستثمار خاصة ملف الطاقة، والاهتمام بتطوير واقتراح قوانين تدعم الاستثمار وتسهم فى خفض نسبة البطالة وتدعم المناطق الصناعية الجديدة، مع مساندة العمالة غير المنتظمة عبر توفير مظلة من الحماية الاجتماعية والصحية لها. وأضاف إسماعيل أنه سيتم الاهتمام بتطوير القوانين المتعلقة بالطاقة التى تدعم خطة الدولة المصرية لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وأيضًا التركيز على التوازن بين الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى عن طريق مراجعة وتقديم مشروعات قوانين تدعم استراتيجية الدولة فى الإصلاح، وتقدم حلولًا لتخفيف التبعات الاجتماعية له، خاصة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.وبين أنه سيتم التركيز أيضًا على مكافحة الفساد وإصلاح المحليات، باقتراح القوانين التى تساعد على تطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمى ومكافحة الفساد الإدارى، بالإضافة إلى الاهتمام بقوانين الأسرة والمشكلات المجتمعية، خاصة تلك التى تحتاج إلى إعادة نظر، مثل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة والتحرش.من جانبها، قالت رشا فايز، الفائزة بعضوية المجلس ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، إنها ستتبنى برامج وسياسات من شأنها العمل على التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة، والعمل على رعاية المبادرات الجادة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى لمحو الأمية الاقتصادية للسيدات والإسهام فى إدخالهن سوق العمل. وأضافت أنها سوف تعمل جاهدة على تشديد التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، مع العمل على رفع الوعى بضرورة الدعم المجتمعى لضحايا العنف من النساء.وفيما يتعلق بملف الصحة، ذكرت أنها ستتبنى قضية مرضى ضمور العضلات ALS، ومطالبة وزارة الصحة بإنشاء قاعدة بيانات لهم، والتكفل ببرامج علاجهم، والحفاظ على حقوقهم صحيًا، فى ظل ما نتج عنه من تطورات فى أعداد مرضى ALS وعدم توافر علاج لهم فى مصر.وشددت على أن ملف التعليم يأتى على رأس أجندتها البرلمانية، وتحديدًا تطوير قطاع التعليم الفنى، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير أكبر عدد من فرص العمل لخريجى مدارس التعليم الفنى، مع توفير منظومة تدريب على مستوى احترافى تضمن تخريج دفعات مُعدة ومُؤهلة للالتحاق بسوق العمل فور تخرجها.