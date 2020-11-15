ضبط دواجن وكبدة فاسدة بأحد المطاعم ببندر الفيوم

شنت الرقابة التموينية، مساء الأحد، حملات مكبرة على الأسواق والمطاعم بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم، وعبدالباسط عبدالنعيم، مساعد مدير المديرية، وعوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية.وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم ببندر الفيوم.تم تحرير محاضر بأرقام 3839، 3850 جنح بندر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.