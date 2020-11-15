ضبط دواجن وكبدة فاسدة بأحد المطاعم ببندر الفيوم
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:04 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شنت الرقابة التموينية، مساء الأحد، حملات مكبرة على الأسواق والمطاعم بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم، وعبدالباسط عبدالنعيم، مساعد مدير المديرية، وعوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية.
وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم ببندر الفيوم.
تم تحرير محاضر بأرقام 3839، 3850 جنح بندر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم ببندر الفيوم.
تم تحرير محاضر بأرقام 3839، 3850 جنح بندر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.