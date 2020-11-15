محمد صلاح يصل الجونة بطائرة خاصة لقضاء فترة العزل

قال مصدر بمنتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة، إن لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول محمد صلاح وصل إلى أحد الفنادق السياحية بالجونة عبر طائرة خاصة، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي جاء برفقته أخيه.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن هناك فريقًا طبي يتولى رعاية اللاعب، وتم وضع برنامج غذائي له، مؤكدًا أنه يقيم بغرفة عزل تطل على البحر "شاليه مخصص به جميع الإمكانات لتوفير الراحة اللازمة للاعب".وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب بفيروس كورونا المستجد واستبعد من قائمة الفريق لمواجهة منتخب توجو.