القومي للسينما يعرض «ليل خارجي» بنادي أوبرا دمنهور

يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عروضه السينمائية يوم الثلاثاء ١٧ نوفمبر في تمام السابعة مساء.ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله، بحضور الفنان شريف دسوقي أحد أبطال العمل الذي نال عن عمله بالفيلم جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة وهم (مو وتوتو ومصطفى) يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عبدالله وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف الألفي وبطولة كريم قاسم وشريف دسوقي ومنى هلا وبسمة وعمرو عابد وأحمد مجدي.ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور والضيوف.