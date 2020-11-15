«الأرصاد»: أمطار غزيرة وسيول على عدة محافظات الأحد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءًا من الأحد ستشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة على محافظات القاهرة الكبرى وستكون من خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل إلى حد السيول في سيناء، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، ويصاحبها نشاط رياح.وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «التغيرات السريعة التي تحدث في فصل الخريف تجعلنا ننصح المواطنين بمتابعة حالة الطقس قبل النزول من المنزل»، مؤكدًا أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، وستكون بدايته في الـ21 ديسمبر، حيث إن أغلب الأجواء في فصل الخريف تكون عن عدم استقرار.وتابع: «القاهرة لن تشهد نفس الظواهر الجوية التي شهدتها بعض المحافظات من سقوط ثلوج عليها، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة في طبقات الجو العليا من مكان لآخر، بجانب أن حركة السحب في طبقات الجو العليا سبب تكون الثلوج».