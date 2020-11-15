«إدفو التعليمية»: نتابع سير الدراسة وتدريب الطالبات بقسم الملاريا

كلف فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، عددًا من القيادات بمتابعة سير العمل بالمدارس.وشهدت صباح محمد سيد مدير التعليم الفني طابور الصباح بمدرسة ملحقة أبوالفضل سرور التجارية بنين، واطمأنت على حسن سير الدراسة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستلام الكتب وتوزيعها ووجهت الشكر لإدارة المدرسة والعاملين بها.وتوجهت إلى الإدارة الصحية بإدفو، حيث شهدت تدريب طالبات قسم السكرتارية الطبية على كيفية العمل بقسم الملاريا والبلهارسيا، وكذلك أعمال أقسام الحسابات والماهيات والمخازن بالإدارة الصحية.بينما شهد حربى العونى مسئول التربية الخاصة والدمج، طابور الصباح بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية، حيث اطمأن على سير الدراسة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وحالات الدمج بالمدرسة، وقدم الشكر لإدارة المدرسة والعاملين بها.