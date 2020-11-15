«التعليم العالي» تعلن انتهاء ميكنة المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ويستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات، قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.واستعرض المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجزًا عن الخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع.