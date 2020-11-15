خبير بيئي: سقوط ثلوج وأمطار غزيرة على المنصورة «تطرف مناخي»

قال أحمد فتحي، الخبير البيئي، إن ما تعرضت له مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، من سقوط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث العديد من الأزمات، ما هو إلا نوع من أنواع التطرف المناخي، موضحا أن التطرف المناخي هو حدوث ظواهر طبيعية لم تحدث من قبل بالمنطقة، ولكن يتكرر حدوثها بمناطق عدة.وتابع الخبير البيئي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك العديد من الشواهد على ذلك، ففي عام 2018 تساقطت قطع الثلج بالشرقية، وكذلك في عام 2019 بمنطقة سانت كاترين.وأشار إلى أن القاهرة تعرضت لسقوط أمطار غزيرة وهذا يفتح لنا الباب في معرفة حقيقة الأمر، وهي أن كل عام تنقص مدة فصل الشتاء لكن تتساقط الأمطار بشكل كبير للغاية عن المعتاد.وأردف "فتحي"، أنه يتوقع أن الساحل الشمالي سيتعرض لسقوط هائل من الأمطار في توقيتات مختلفة، كما بدأنا نرى ذلك في المنصورة وبورسعيد، وهذا بسبب التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ في فصل الصيف، وفي المقابل انخفاض شديد في درجة الحرارة عن المعتاد في فصل الشتاء.