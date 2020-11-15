عضو بـ«رجال الأعمال»: كورونا أعطت طفرة لرواد الأعمال

قال أحمد شلبي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن فيروس كورونا أعطى طفرة كبيرة لرواد الأعمال، لافتًا إلى أن القطاع العقاري لمس تلك الطفرة الحادثة بسبب الفيروس، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية بدأت تشعر بالتغييرات الطارئة على المواطنين في المنازل واحتياجاتهم، والطلبة في المدارس والجامعات.وأضاف شلبي، أن رواد الأعمال يحتاجون إلى تطوير، لافتًا إلى أن الدراسات الحديثة أكدت أن أنجح فترة لرواد الأعمال في سن الأربعينات، مطالبًا رواد الأعمال بضرورة المعرفة وبناء الخبرات من الآخرين.جاء ذلك خلال حفل انطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020، بحضور عمرو أبوالعزم، وأحمد شلبي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.