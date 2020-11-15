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مصر

وزيرة الهجرة: «شباب الدارسين بالخارج مش ناسيين فضل بلدهم عليهم»

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:52 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه كان مهمًا أن نسمع تقييم شباب الدارسين فى الخارج للبرنامج الذي أعدته وزارة الهجرة، ويستهدف التعرف أكثر على بلدهم وعلى حجم الإنجازات فى وقت التحديات.

وأضافت خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كنت سعيدة وفخورة بكلامهم وباقتراحاتهم علشان يستمر البرنامج وكنت أسعد لما شفت عزمهم على توصيل الصورة الحقيقية عن بلدهم فى الدول اللى بيدرسوا فيها".

وتابعت: "مش ناسيين فضل بلدهم عليهم لما كل الدولة اشتغلت فى أزمة العالقين علشان ترجعهم، وكل الزيارات اللى اتنظمت فتحت عينيهم على حاجات كانت غايبة عنهم وعرفوا أن بلدهم واقفة معاهم فى غربتهم ومستنياهم لما يخلصوا دراستهم".

وكانت نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم فعاليات ختام الملتقى الأول لشباب مصر الدارسين بالخارج، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، والوفد الشبابي من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المشاركين في الملتقى والمتواجدين في مصر حاليًا.

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