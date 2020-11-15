يسرا: مصر أقدم وأعظم حضارة في تاريخ البشرية

أعربت الفنانة يسرا، الأحد عن افتخارها بمصريتها، مشيرة إلى أن مصر هي أقدم وأعظم حضارة في تاريخ البشرية.وعبرت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تعليقا على حضورها الإعلان عن أحد أكبر الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة عن بالغ سعادتها لحضورها حدثا تاريخيا عظيما تمثل في الكشف عن عدد من الكنوز الفرعونية، التي تم العثور عليها في منطقة سقارة.وقالت يسرا: "هذا الكشف الأثري يعد من أكبر وأضخم الاكتشافات في عام 2020، لاحتوائه على أكثر من 100 تابوت، بخلاف الـ59 تابوتا التي تم اكتشافها من قبل في نفس المكان الذي ظل مغلقا منذ 2500 عام".ووجهت يسرا التحية لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وللدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، ولكل فريق البعثة والعمال على جهودهم المتواصلة في الكشف عن تاريخ أعظم حضارة عرفتها البشرية.