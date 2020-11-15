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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لافروف يبحث مع نظيره الأرميني انتشار قوات حفظ السلام في قره باغ

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:28 م
لافروف
لافروف
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأرميني زوغراب مناتساكانيان، هاتفيًا، تطبيق البيان المشترك حول حل قضية قره باغ، ومسألة انتشار قوات حفظ السلام الروسية.

وأوضح لافروف - وفقًا لموقع تاس الروسي اليوم الأحد - فحوى الخطط الخاصة بأنشطة المركز الحكومي للاستجابة الإنسانية، والذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي يوم 13 نوفمبر.

وأكد الوزيران الأهمية الكبيرة لترتيب التعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسكو، وبرنامج التنمية للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات متعددة الأطراف أخرى؛ لتخفيف أحوال السكان المدنيين في منطقة النزاع والحفاظ على المنشآت الدينية والثقافية.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قد أصدروا، يوم 9 نوفمبر، بيانًا مشتركًا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارًا من 10 نوفمبر مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريًا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

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